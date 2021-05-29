«Молодість», багато музики та «Кубок столиці»: як пройде День Києва-2021

У програмі подвійного свята: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва, - передбачено понад 150 заходів, близько 50 з них – спортивні змагання та турніри.

Про це повідомляє сайт КМДА, передає Укрінформ.

Зокрема, 29 травня о 16:30 урочисто відкриється 50-ий ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який протягом тижня, до 6 червня, продемонструє до 200 кінокартин. Вранці відкрився вернісаж «Старий Київ у поштівках» у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця».

29-30 травня на Співочому полі відбудеться комерційний захід Kyiv fan fest, на якому виступатимуть зірки української музики.

30 травня о 08:00 уже традиційно розпочнуть вітрильну регату, присвячену Дню Києва, – на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6.

У неділю о 09:00 на Майдані Незалежності стартують учасники традиційного 28-го спортивного благодійного «Пробігу під каштанами». Долучитися до них офлайн можуть й усі охочі – завдяки мобільному додатку Strava.

Звертаємо увагу, що за маршрутом «Пробігу під каштанами» 30 травня у центрі заборонять рух транспорту.

Із 11:00 до 14:00 на території заповідника «Софія Київська» проведуть Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування «Кубок столиці». Такі події проводяться у великих європейських містах і дають можливість не лише продемонструвати рівень своєї майстерності, а й побачити унікальні туристичні локації.

Святкова програма до Дня Києва розпочалася 25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького, яка провела музичну екскурсію локаціями Андріївського узвозу.

Як повідомлялося, цього року, в останні вихідні травня, Київ відзначає 1539-річницю.