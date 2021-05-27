Які ювілеї і пам’ятні дати відзначатиме цьогоріч Київ

Київська міська рада затвердила календарний план заходів з організації та відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2021 році, спрямований на збереження української національної пам'яті та консолідацію історичної свідомості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

«Національна пам’ять в умовах сьогодення є одним із ключових чинників державності та самоідентифікації. Відтак запровадження системи заходів зі збереження української національної пам'яті та розвитку історичної свідомості є запорукою консолідації суспільства і збереження національної ідентичності, традицій та культури української нації, а це є однією із базових передумов збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності», – наголосила депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

За її словами, прийняття такого рішення сприятиме реалізації державної політики національної пам’яті, належному відзначенню і вшануванню визначних пам’ятних дат та видатних особистостей.

Календарний план заходів з організації та відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році передбачає:

організацію тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких заходів у навчальних закладах та закладах культури;

встановлення пам'ятних знаків, меморіальних дошок;

перейменування вулиць, навчальних закладів на честь подій і осіб, пов'язаним із зазначеними пам'ятними датами та ювілеями;

сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та відновлення національної пам'яті, популяризації української історії та культури тощо.

Календар пам'ятних дат та ювілеїв опубліковано на сайті Київради.

Як повідомлялося, до Дня Києва презентують оновлену Пейзажну алею.

Фото: КМДА