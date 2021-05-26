Прем’єра фільму про художника Івана Приходька відбудеться 30 травня — де дивитися

Показ документальної стрічки «Земля Івана» відбудеться 30 травня в київському кінотеатрі «Жовтень».

Як повідомляє пресслужба Держкіно, тим часом автори фільму презентували офіційний трейлер, передає Укрінформ.

«30 травня в кінотеатрі «Жовтень» в межах ювілейного 50-го Київського МКФ «Молодість» стрічку Андрія Лисецького «Земля Івана» вперше можна буде подивитися офлайн. Стрічка обрана до Документальної секції Міжнародного конкурсу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Земля Івана» - режисерський дебют Андрія Лисецького, який упродовж тривалого часу займався операторською справою. У стрічці йдеться про українського митця та останнього представника поліського народного живопису Івана Приходька.

Герой фільму мешкає на маленькому хуторі, в хаті, що була збудована понад сто років тому, й досі має лише глиняну підлогу, вкриту соломою. Його найближчі друзі - собаки, коти та кози. Але щасливішу людину годі й шукати. Одного дня майстра запрошують до Мистецького арсеналу, аби він у головному виставковому центрі країни показав свої роботи. Та чи зможе герой проміняти сільську хатинку на міський хаос, а повені Дніпра — на виставкові зали, повні знавців мистецтва?

«Моя творчість – це протест проти нищення української культури. Мій девіз: в гармонії ритмів – воскресав», - говорить герой фільму.

Картина здобула головний приз Національного конкурсу DOCU/УКРАЇНА 18-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

«Земля Івана» створена кінокомпанією «Магіка-фільм» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Фото: usfa.gov.ua