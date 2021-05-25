На Херсонщині створять комікс-журнал, присвячений художниці українського наїву Поліні Райко

На Херсонщині оголосили про початок нового проєкту для молоді - воркшопу зі створення комікс-журналу «Zurich 2021», присвяченого художниці – представниці українського наїву Поліні Райко.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу розповіла голова Центру культурного розвитку «Тотем» Олена Афанасьєва.

«Так, ми оголосили про початок нового проєкту для творчої молоді і запрошуємо подавати заявки на участь у воркшопі «Zurich 2021: Про Поліну Райко мовою коміксу». Під час воркшопу учасники та учасниці познайомляться з мистецтвом Поліни Райко, відвідають її будинок, який повністю вкритий розписами і який є фактично є тотальною ілюстрацією до її життя. Ми спробуємо розказати її історію у формі сучасного коміксу», - зазначила Афанасьєва.

За її словами, про Поліну Райко на Херсонщині не забувають – був реалізований і проєкт з «Сільпо» - дизайн одного з магазинів мережі у центрі міста виконаний у стилі ар-брют, авторів надихнула творчість Поліни Райко. Також зараз вийшла книга «Наїв» з матеріалами всеукраїнського фестивалю наївного мистецтва, де представлене найкраще з наївного мистецтва України ХХ-ХХІ століття. У цій енциклопедії розповіді про сімох представників Херсонщини, зокрема, і про Поліну Райко.

Проєкт воркшопу для творчої молоді зі створення комікс-журналу «Zurich 2021», присвяченого Поліні Райко, реалізують завдяки програмі «Дім Європи» («House of Europe»), каже Олена Афанасьєва.

Вона підкреслила, що проєкт з’явився у співпраці з «тотемівськими випускниками» - Володимиром Рагульським та Устином Данчуком, які заснували Першу херсонську кіношколу і в рамках якої читають спецкурс про комікси. Вони спільно з центральною міською бібліотекою імені Лесі Українки також випускають альманах коміксів «LESYA» (один журнал, зокрема, був присвячений історії національних спільнот Херсонщини).

За її словами, ментором у режимі онлайн під час воркшопу буде художниця коміксів з Берліну Марлін Краус (Marlene Krause), яка проведе майстер-класи, розповість і про технологію створення коміксів і про те, що таке сучасний комікс, який він може бути.

До участі у проєкті запрошують творчу молодь (16-25 років) з південного регіону України: Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська області. Заявка, яку треба надсилати до 18 години 10 червня 2021, повинна містити короткі відомості про майбутнього учасника чи учасницю (дата народження, місце навчання/роботи, кілька слів, які характеризують як творчу особистість); приклади робіт; контактну інформацію (телефон, профіль у соцмережах, e-mail). Заявку треба відправити на e-mail: culture@i.ua, в темі листа вказати Zurich 2021, розповідають організатори.

Фото творчості Поліни Райко