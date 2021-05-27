Кінофестиваль «Молодість» цьогоріч закриватиме трилер «Егрегор»

Фільмом-закриттям 50-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» стане містичний трилер «Егрегор» режисера Станіслава Капралова.

Про це повідомив на пресконференції художній керівник кінофестивалю Андрій Халпахчі, передає кореспондент Укрінформу.

«Це світове сучасне кіно. І я гадаю, що це буде дуже цікаво», - сказав Халпахчі.

Режисер Станіслав Капралов розповів, що робота над фільмом стала дуже цікавим досвідом, оскільки працювала над ним міжнародна команда, яка складалася з представників України, Польщі і США, зокрема, легенда польського кінематографа Даніель Ольбрихський.

«Це неонуар. Ми взяли якісь елементи з класики і спробували перемістити в сучасну Варшаву і Нью-Йорк, зробити дещо незвичне. Вийшло дуже емоційно і стильно», - вважає Капралов.

Продюсер фільму Сергій Лавренюк зазначив, що це його перший продюсерський проєкт. «Сподіваюсь, фільм стане гідним закриттям такого прекрасного фестивалю», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, в основі сюжету фільму "Егрегор" – історія про давній культ, таємний орден, який впродовж сотень років утворює містичні Егрегори з енергії, щоб отримати можливість керувати свідомістю людства та заволодіти світом. Головні ролі у фільмі виконали українська актриса Олена Лавренюк та американський актор Омрі Роуз, котрий також долучився до написання сценарію.

Фільм є копродукцією України, Польщі та США. Зйомки проходили в Україні, у Львові та Києві, а також у Варшаві (Польща) та Нью-Йорку (США). Фільм створений компанією Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

50-ий ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться з 29 травня по 6 червня у гібридному форматі за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства з питань кіно та Київської міської державної адміністрації.