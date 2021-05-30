У центрі Києва стартував «Пробіг під каштанами»

У Києві в неділю, 30 травня, до Дня міста розпочався щорічний благодійний спортивний 28-й "Пробіг під каштанами".

Як передає Укрінформ, перші забіги стартують на Майдані Незалежності.

Так, о 9:00 пройде «Дитячий Пробіг» (6 стартів) для дітей віком до 15 років. Заплановано 6 дистанцій залежно від вікової категорії.

О 10:00 відбудеться «Спортивний Пробіг» на 5 км для професійних спортсменів та учасників зі спеціальною спортивною підготовкою.

10:20 — «Пробіг Мужніх» на 500 м для людей з інвалідністю, які долають дистанцію у візках чи за допомогою милиць, палиць, ціпків.

11:00 — «Благодійний Пробіг» на 5 км для людей без спеціальної спортивної підготовки, а також для команд.

13:00-14:00 — Нагородження переможців «Спортивного Пробігу» та учасників «Пробігу Мужніх».

«Пробіг під каштанами» проходитиме з 07:00 до 15:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Цього року організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами» 30 травня - Offline та online.

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Offline – на старт можна долучитися на Майдані Незалежності з дотриманням карантинних правил та обмежень. Обов’язковим є правильно одягнена маска та відстані між учасниками, рекомендовано мати із собою окуляри, інші засоби індивідуального захисту, враховуючи епідемічну ситуацію в столиці.

Online зможуть долучитися всі охочі, незалежно від часу та місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи «Пробіг під каштанами». У день заходу до 11:00 слід вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити додаток, натиснути старт, через 5 км – фініш. Також можна зробити фото з пробіжки, завантажити його в додаток і зберегти результати старту. Усі учасники будуть відображені в рейтинговій таблиці із зазначенням локації, маршруту та даних пробіжки.

Також у додатку можуть реєструватися корпоративні команди (для проведення внутрішнього тімбілдингу), а їхні учасники – долучатися до групи «Пробіг під каштанами». Організатори пропонують учасникам offline старту також завантажувати додаток та фіксувати свою участь.

За попередньою інформацією, організаторів на участь в пробігу зареєструвалися 10 тисяч учасників.

Крім цього, у центрі Києва за маршрутом «Пробігу під каштанами» заборонять рух транспорту.

Так, заборонять рух транспортних засобів із 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

На час проведення «Пробігу під каштанами» також змінюють маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями.

Як відомо, проєкт був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва. Щороку Пробіг нагадує про проблему вроджених вад серця і можливості її розв’язання. Зібрані під час цієї спортивної події внески йдуть на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Зокрема, торік було придбано новий наркозно-дихальний апарат A7 (Mindray).

Як повідомлялось, минулого року з міркувань безпеки 28-й «Пробіг під каштанами» перенесли на 30 травня 2021 року. У 2020 році пробіг відбувся онлайн.

Під час онлайн-пробігу під каштанами у столиці до Дня Києва організатори зібрали 370 тис. грн на допомогу лікарням.Збір коштів триває.