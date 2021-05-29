Кличко привітав українців із Днем Києва

Цими вихідними кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва.

Як передає Укрінформ, про це Кличко написав у Телеграмі.

"Друзі! З Днем Києва всіх! Він у нас - найкращий!:)", - йдеться у дописі.

У святковій програмі понад 150 заходів, близько 50 з них – спортивні змагання та турніри.

У КМДА наголошують, що формат проведення масових заходів адаптовано до чинних карантинних вимог. Міська влада закликала киян і гостей міста святкувати відповідально та нагадала чинний перелік карантинних обмежень.