Зеленський привітав із Днем Києва: Його серцебиття заряджає

Президент Володимир Зеленський вважає Київ особливим містом, де кожна людина знайде щось своє, містом, серцебиття якого заряджає.

Про це він написав у Фейсбуці з нагоди Дня Києва, повідомляє Укрінформ.

Глава держави вважає українську столицю особливою. На його думку, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє.

“Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: «Люблю тебе, старенький!» З днем народження, Києве!”, - зазначив Зеленський.

Читайте також: Кличко привітав українців із Днем Києва

Як повідомлялося, цього року 30 травня Київ відзначає 1539-річницю від дня заснування.