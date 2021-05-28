У Києві за добу - 384 випадки коронавірусу

У столиці за минулу добу виявили 384 особи, які захворіли на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Минулої доби в місті виявили 384 інфікованих, померли 15 людей - 7 жінок та 8 чоловіків. Всього за період пандемії в столиці - 5070 летальних випадків від вірусу", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворюваності в місті - 205 901.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 218 жінок віком від 18 до 94 років і 9 дівчаток від восьми місяців до 17 років, також 148 чоловіків віком від 18 до 86 років і 9 хлопчиків від одного до 15 років. Захворіли, зокрема, 9 медиків.

Крім цього, минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 62 хворих на COVID-19. Також госпіталізували 87 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто загалом у лікарні за добу потрапили 149 людей.

Кличко повідомив, що одужали минулої доби 4180 киян. Усього COVID-19 подолали 161 908 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 87, у Солом’янському – 82 та в Голосіївському районі – 74 випадки", - додав він.

За його словами, загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 786 хворих з коронавірусом, 641 пацієнт – у тяжкому стані. "Кисневу підтримку отримує 771 людина. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – понад 15% Із них з киснем заповнені – майже 19%", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 27 травня, зафіксували 3 306 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 156.