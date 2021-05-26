В Україні смертність від COVID-19 зменшилась більш як удвічі - науковці

В Україні кількість смертельних випадків від COVID-19 зменшилась більш як удвічі.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 26 травня – 8 червня зробленому Національною академією наук України.

“Протягом післясвяткового періоду кількість нових виявлень продовжила зменшуватися. 24 травня було зафіксовано найменшу кількість офіційних виявлень із серпня 2020 року. Кількість нових виявлень суттєво перевищує кількість позитивних ПЛР-тестів, що вказує на збільшення затримок оприлюднення даних, а також на можливе збільшення частки результатів тестів на антиген серед офіційно підтверджених випадків. Смертність від COVID-19 зменшилась більш ніж удвічі у порівнянні з піковими значеннями початку квітня 2021 року, але все ще залишається високою”, - зазначають у НАНУ.

Як ідеться у прогнозі, “середня кількість нових виявлень зменшилася до 3767 осіб на день, середня кількість летальних випадків дорівнює 174 смерті на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня – 1 червня та 2914 – протягом тижня 2–8 червня".

За даними Державної служби статистики України, у березні 2021 року було на 12,9 тис. померлих з усіх причин більше, ніж у середньому в березні 2015–2019 років, та на 16,6 тис. більше, ніж у березні 2020 року. Число летальних випадків при COVID-19 у березні 2021 року дорівнювало 7,7 тис.

Спостережувана летальність в останні 3–4 тижні попередньо становила близько 2,9% з піковим значенням вище 3% на час довгих травневих вихідних.

Частка хворих дітей серед усіх виявлених хворих зросла з 4% до 6,5%, а госпіталізацій – з 2% до 3,7%, що вказує за зростання залученості дітей в епідемічний процес.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 травня зафіксували 3 395 нових випадків COVID-1, серед них - у 154 дітей та 73 медпрацівників. Летальних випадків 208.