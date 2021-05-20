Будівництво біля Лаври: у Кличка кажуть, що неодноразово скаржилися на порушення

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА неодноразово звертався до правоохоронних органів щодо об’єкта будівництва на вулиці Редутній, 32 поблизу Києво-Печерської Лаври.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, усі документи щодо цього об’єкта були надані правоохоронцям добровільно, що зафіксовано у протоколі обшуку, повідомляє Укрінформ.

«Державне бюро розслідувань, як і інші правоохоронні органи, не зверталося до Департаменту щодо отримання якихось документів чи інформації щодо цього об’єкту. А обшуку навіть не передувало клопотання слідчого до суду про тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що було б більш адекватним ситуації. Ці факти беззаперечно вказують на спрямований тиск на орган місцевого самоврядування», – зазначили у департаменті.

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Там стверджують, що отримали вже зареєстровану декларацію про початок виконання будівельних робіт за №КВ 083140830188 від 24.03.2014 від Державної архітектурно-будівельної інспекції України у рамках децентралізації. «І саме Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА своїм наказом у 2017 році скасував реєстрацію цієї декларації, довівши в судовому порядку законність цього рішення, і вимагав зупинити будівельні роботи на об’єкті, а потім і знести незаконну забудову», - наголошується в повідомленні.

Зокрема, за даними департаменту, замовник будівництва отримав від них припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності (від 10.07.2017), припис про зупинення будівельних робіт (від 10.07.2017) і, коли ці вимоги не були виконані, – припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил з вимогою знести об’єкт (від 04.10.2017).

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Утім, ці приписи були скасовані рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 червня 2018 року у справі № 826/13637/17. А постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 4 вересня 2018 року це рішення залишено без змін.

«У подальшому замовник будівництва навмисно уникав проведення перевірок, на листи не реагував, у зв’язку з чим Департамент неодноразово звертався до правоохоронних органів із проханням сприяти проведенню перевірки. Більше того, у 2019 році Департамент двічі відмовив замовнику, який намагався отримати дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті (рішення від 17.04.2019 та від 18.06.2019). А у 2020 році повернув без реєстрації декларацію про готовність цього об’єкта до експлуатації (13.01.2020)», - підкреслюється в повідомленні.

У департаменті також нагадали про електронний кабінет забудовника, який був створений наприкінці 2019 року, він проіснував 3 місяці та на початку 2020 року припинив роботу через обґрунтовані скарги з боку органів державного архбудконтролю. Цей кабінет дозволяв забудовникам без участі та відома посадових осіб департаменту, автоматично за допомогою програмних засобів вносити відомості в єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію об’єктів. «Деякі недоброчесні забудовники, у тому числі і особи, причетні до будівництва на вул. Редутній, 32, скористалися цією можливістю. Так, через цей електронний кабінет забудовника було подано повідомлення про початок виконання будівельних робіт 16 січня 2020 року на об’єкт будівництва на вул. Редутній, 32, а вже 17 січня 2020 року було подано декларацію про готовність об’єкта до експлуатації», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що «Департамент з питань державного архбудконтролю КМДА не брав участі в реєстрації та не отримував цих документів».

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань провело обшуки у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації у справі про незаконну забудову в буферній зоні Києво-Печерської Лаври.