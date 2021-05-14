Експосадовця КМДА підозрюють в оборудці з ремонтом книгарні

У Києві повідомили про підозру колишньому керівнику комунального підприємства «Міський магазин» за фактом привласнення бюджетних коштів на ремонті приміщення «Сяйво Книги».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

«Повідомлено про підозру колишньому директору КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що комунальним підприємством «Міський магазин» було проведено процедуру закупівлі щодо реставрації приміщення в житловому будинку - пам’ятці архітектури, містобудування, історії місцевого значення, у якому понад пів століття розташований книжковий магазин «Сяйво Книги».

«У подальшому, підозрюваний, перебуваючи на посаді директора КП «Міський магазин», з метою заволодіння бюджетними коштами підписав акти приймання виконаних будівельних робіт та акт вартості устаткування, достеменно знаючи про те, що таке устаткування не змонтовано, а роботи вказані в актах, не виконані у повному обсязі», - зазначається у повідомленні.

Як наслідок на рахунок підрядника перераховано грошові кошти за невиконані в повному обсязі роботи та послуги у розмірі близько 620 тис. грн, що підтверджується результатами судової будівельно-технічної експертизи.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня прокуратура проводила обшуки у Департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації та у приміщеннях КП «Київпастранс» і підрядного комерційного підприємства.

Також обшуки проводили в офісному приміщенні комунального підприємства «Київський метрополітен» та у службових приміщеннях КП «Київавтошляхміст».

Фото: @syaivobooks