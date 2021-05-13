Київрада просить Кабмін передати будинок Сікорського у комунальну власність

Київська міська рада вирішила звернутися до Кабінету Міністрів щодо безоплатної передачі будинку, у якому мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, у комунальну власність.

За це рішення проголосували 90 депутатів Київради, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Як зазначалося, нині будівля належить державі та перебуває у віданні Міністерства оборони. Проте балансоутримувач не здійснює відповідних заходів, спрямованих на охорону та збереження пам’ятки, заявляють депутати.

За їхніми даними, пам’ятка національного значення перебуває в аварійному стані, під загрозою руйнування і потребує робіт із консервації та реставрації.

Читайте також: Київ готовий прийняти на баланс Гостиний двір та Будинок Сікорського

Крім того, Київська міськрада звернулася до параламенту та уряду щодо вирішення питання занесення об’єктів культурної спадщини міста Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Це звернення підтримали 84 депутати.

Як зазначалося, за останні три роки та перший квартал 2021 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА направив 32 подання про занесення 1509 пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Міністерство культури та інформаційної політики видало відповідні накази щодо 23 із цих об’єктів.

Київрада наголошує на необхідності розгляду в повному обсязі подань, які направляв Департамент охорони культурної спадщини КМДА, для занесення щойно виявлених об’єктів міста Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток.