ДБР прийшло з обшуками у КМДА – через забудову біля Києво-Печерської Лаври

Державне бюро розслідувань провело обшуки у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації у справі про незаконну забудову в буферній зоні Києво-Печерської Лаври.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.

"За попередньою інформацією, чиновники КМДА не зупинили будівництво 6-поверхового офісного приміщення поблизу Києво-Печерської Лаври, хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник мав право побудувати там житловий будинок не більше 4 поверхів", - ідеться у повідомленні.

Працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.

Попередня кваліфікація правопорушення: ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, і ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 18 травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в будинку на вулиці Богдана Хмельницького, де він мешкає, правоохоронці проводять обшуки.

В СБУ пояснили, що обшуки проходили у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів, і вони відбуваються, зокрема в будинку, де мешкає Кличко.

Читайте також: Кличко вимагає звіту силовиків у справах КМДА

У Державній фіскальній службі додали, що викрито групу осіб, яка займалася виготовленням контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.