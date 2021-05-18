У СБУ пояснили, чому дзвонили у квартиру Кличка під час обшуку його сусідів

Співробітники СБУ дзвонили у квартиру Київського міського голови Віталія Кличка, щоб отримати інформацію про його сусідів-фігурантів кримінального провадження щодо контрабанди паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі СБУ.

«На оприлюднених Віталієм Кличком відео чітко видно, що в його двері, як і в двері інших його сусідів по під’їзду (які не є фігурантами провадження), ніхто не вривався. Двоє співробітників СБУ у цивільному подзвонили у двері і, не дочекавшись відповіді, пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження. СБУ діє виключно у рамках та у спосіб, визначений законом. Ми захищаємо Україну і розраховуємо на підтримку добропорядних громадян», - йдеться у відповіді пресслужби.

За даними СБУ, щоб встановити усі обставини діяльності зловмисників, співробітники спецслужби, серед іншого, шукали адміністратора камер відеонагляду назовні та всередині будинку. Усе це - з метою встановлення та підтвердження причетності фігурантів провадження до приміщень, що розташовані на відповідному поверсі, наполягають у відомстві.

Як повідомлялось, 18 травня співробітники СБУ провели низку одночасних обшуків у кількох регіонах в рамках розслідування кримінального провадження щодо контрабанди в Україну паливно-мастильних матеріалів на понад 100 млн грн. Одне із офісних приміщень, в якому «розмістилися» зловмисники і де проводила обшуки СБУ, знаходиться в тому ж будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.

Водночас Кличко назвав ситуацію із перебуванням правоохоронців у своєму будинку, зокрема і біля його квартири, психологічним тиском. На його думку, ці події пов’язані з тим, що в Офісі Президента вважають, що у нього є президентські амбіції і бояться конкуренції.