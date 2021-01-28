У Києві за добу - 396 випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу виявили ще 396 хворих на COVID-19, 18 людей померли.

Про це повідомив у Фейсбук мер столиці Віталій Кличко, передає Укрінформ.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 127 тис. 472.

Захворіли за минулу добу 210 жінок віком від 18 до 93 років; 173 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв; 7 дівчаток віком від 3 до 17 років та 6 хлопчиків віком від 6 до 16 років. Захворіли, зокрема 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 31 пацієнта.

Одужали за добу 1634 особи. Загалом коронавірус подолали 63 тис. 987 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 77, у Дарницькому – 63 та в Солом‘янському районі — 56.

Усього за період пандемії у столиці 2326 летальних випадків від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 січня лабораторно підтверджено 1 206 412 випадків COVID-19, з них за добу - 5 529.