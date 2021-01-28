COVID-показники: МОЗ назвало регіони із найвищою захворюваністю

Станом на 28 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій області - 304,9 на 100 тис. населення, Запорізькій - 298,2 Миколаївський - 293,3 областях та в Києві - 245,7.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 177,6 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській області - 59,6 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 37% станом на 27 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 27,9% станом на 27 січня, в Києві - 28,2%.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 206 412 осіб, за останню добу зафіксовано 5 529 нових випадків COVID-19.