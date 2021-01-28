За добу в Україні - 5 529 випадків коронавірусу

В Україні станом на 28 січня лабораторно підтверджено 1 206 412 випадків COVID-19, з них за добу - 5 529.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників», - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 1 941 особа; летальних випадків – 149; одужало – 11 946 осіб; здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 206 412 осіб; одужало – 992 031 особа; летальних випадків – 22 351; проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня в Україні було 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: Андрій Скакодуб