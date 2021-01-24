Школи Києва перейдуть на змішану систему, якщо ситуація після локдауну погіршиться

Усі школи Києва готові до відновлення навчального процесу після локдауну, проте в разі погіршення епідситуації окремі столичні школи або класи перейдуть на змішану систему навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, якого цитує пресслужба КМДА.

«Як школи працюватимуть далі, ми будемо розуміти вже в перші дні відновлення навчання. Ми постійно слідкуємо за епідеміологічною ситуацією та розробили чіткий механізм дій у разі виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах», – зазначив Мондриївський.

За його словами, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, столичні заклади освіти перейдуть до змішаної системи навчання. Тобто на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а, за потреби, окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи.

Він також наголосив, що система оплати харчування в школах залишається без змін.

«Перші-четверті класи та пільговики й надалі харчуватимуться безкоштовно», – додав Мондриївський.

Він нагадав, що учні столичних шкіл мають право безоплатного проїзду в столичному громадському транспорті. Електронним учнівським квитком школярі можуть скористатися самостійно на турнікеті в метрополітені або валідувати його в наземному транспорті. З паперовим документом необхідно звернутися до контролера в метро або пред’явити кондуктору чи водієві у наземному транспорті.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня в Україні закінчується локдаун і повертаються карантинні обмеження, які діяли в грудні 2020 року.

За даними голови МОЗ Максима Степанова, за період локдауну кількість пацієнтів з COVID-19 чи підозрою зменшилася більш як на 10 тисяч.