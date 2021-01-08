У Києві за добу - 438 випадків коронавірусу, померли 11 хворих

У Києві виявлено 116 469 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за останню добу – 438.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 438. Померли 11 людей. Всього коронавірус забрав життя 2052 киян», - йдеться в повідомленні.

Захворіли за добу 238 жінок віком від 20 до 91 року; 179 чоловіків віком від 20 до 88 років; 8 дівчаток від 8 до 17 років та 13 хлопчиків від 1 до 17 років. Серед нових хворих і 19 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 126 людей. Всього коронавірус подолали 42 336 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 131, в Оболонському — 73 та в Деснянському районі – 58 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджено 1 105 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 5 676.