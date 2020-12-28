Школи у Києві під час локдауну працюватимуть дистанційно - Кличко

У Києві заклади освіти під час локдауну працюватимуть у дистанційному форматі, а дитсадки - у звичайному режимі.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із 25 грудня у столичних школярів розпочалися зимові канікули. Триватимуть вони до 11 січня, а після цього, під час локдауну, заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі. Дитячі садочки ж продовжують і продовжать працювати у звичайному режимі", - сказав Кличко.

За його словами, на час зимових канікул міська влада підготувала для школярів чимало святкових заходів в онлайн-форматі.

"На дітей та їх батьків очікують святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч і багато іншого", - розповів міський голова.

Він додав, що з інформацією про ці заходи можна ознайомитися на сайті Департаменту освіти КМДА.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.

В Україні станом на 28 грудня зареєстровано 1 030 374 випадки зараження коронавірусом, зокрема 17 849 летальних, одужало 665 729 осіб. За добу виявлено 4 385 нових випадків COVID-19.