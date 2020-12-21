На карантин закрили три столичні школи і п'ять дитсадків

У Києві через випадки захворювання на коронавірус на карантин зачинені 3 школи. На дистанційному навчанні перебувають 640 класів у 227-ми школах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Усього хворих на коронавірус школярів у Києві - 901. Також хворіють понад 780 педагогів", - розповів Кличко.

За його словами, через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закрита 151 група в 122-ох садках.

"5 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 54%", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 545.