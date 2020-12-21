У Києві за добу - 673 випадки коронавірусу, 10 хворих померли

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 673 особи, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 101 123.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 673 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії у столиці 1 тис. 723 летальних випадки, за минулу добу померли ще 10 людей", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли, 402 жінки віком від 20 до 86 років, 12 дівчаток віком від 2 до 16 років, а також 247 чоловіків віком від 20 до 90 рокiв та 12 хлопчиків віком від двох місяців до 16 років. Також захворів 21 медик.

За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 564 особи. Загалом коронавірус подолали 32 тис. 739 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 210, у Дніпровському –141 та в Деснянському районі – 70 випадків", - повідомив мер.

Кличко підкреслив, що не зменшується суттєво кількість хворих, які потребують госпіталізації, та пацієнтів, що перебувають у тяжкому стані.

Так, на сьогодні лікуються 1 тис. 996 хворих на COVID-19, з них 19 дітей.

"1 тис. 61 пацієнт у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 319 осіб, під апаратами штучної вентиляції легень - 28 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48%", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 тис. 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 тис. 545.