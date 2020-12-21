В Україні за добу - 6 545 випадків коронавірусу

В Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 545.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«6 545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 80 пацієнтів, одужали – 5 106.

Крім того, за добу госпіталізовано – 1 766 осіб. Здійснено тестувань за добу - 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 970 993 особи, з них вже одужали 586 268 осіб. Водночас зафіксовано 16 665 летальних випадків.

Проведено 5 303 103 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 8 325 випадків коронавірусу.