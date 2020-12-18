У столичних лікарнях – понад 2 000 хворих з коронавірусом

У стаціонарах медзакладів Києва сьогодні лікуються 2005 пацієнтів з коронавірусом, з них понад половина у тяжкому стані.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо кілька минулих тижнів кількість госпіталізованих дещо знижувалась, то за останню добу знову сягнула понад 100 пацієнтів. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2005 хворих на коронавірус, з них 20 дітей", - зазначив Кличко.

За його словами, 1071 пацієнт перебуває у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримує 1361 людина, до апаратів штучної вентиляції легень під'єднано 31 хворого.

"Заповненість ліжок в комунальних медзакладах понад 48%", - додав міський голова.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 грудня лабораторно підтверджено 944 381 випадок COVID-19, з них за останню добу 12 630.