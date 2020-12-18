Кличко розповів, як карантин вплинув на проведення операцій у лікарнях Києва

Столичні лікарі надають медичну допомогу усім хворим, які її потребує.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Столичні лікарі роблять сьогодні все можливе, щоб надавати допомогу всім хворим. Щодо планових та невідкладних госпіталізацій, дуже важливо, щоб усі розуміли: питання необхідності наприклад, оперативного втручання може вирішити тільки лікар. Він оцінює стан пацієнта і ухвалює рішення, чи потрібна операція негайно, чи можна її зробити згодом. Навіть, якщо життю людини нічого не загрожує, але операція попередить тяжкі наслідки для здоров’я та реабілітації, то її обов’язково зроблять", - зазначив він.

Кличко повідомив, що в звичному режимі працюють і онкологи. За 9 місяців цього року в Київському міському онкоцентрі лікування отримали понад 24 тисячі пацієнтів, здійснили понад 4700 операцій. Хворі отримують хіміо- та променеву терапію.

Не змінився і графік роботи столичних нейрохірургів та кардіохірургів. Із початку 2020 року в Києві здійснили близько 2000 втручань на серці. Зокрема й тих, що роблять за допомогою найсучасніших технологій.

"Наприклад, на базі Олександрівської лікарні зробили 20 операцій з імплантації аортального клапану без розрізу грудної клітини – через стегнову артерію. Ціна одного клапана - 900 тис. грн - для киян була безкоштовною", - розповів Кличко.

Також він нагадав, що декілька днів тому лікарі Олександрівської лікарні, вже вдруге цього року, успішно пересадили механічне серце. "Вартість такого «нового серця» - понад 4 млн. грн, але для пацієнта операція була безкоштовною", - додав він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 грудня лабораторно підтверджено 944 381 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 630.