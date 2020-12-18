В Україні - 12 630 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 18 грудня лабораторно підтверджено 944 381 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 630.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники", - повідомив Степанов.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано 2 904 особи; летальних випадків – 260; одужало 12 866 осіб; 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).

За весь час пандемії в Україні захворіла 944 381 особа; одужало 561 222 особи; летальних випадків – 16 256; проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні зафіксували 12 047 випадків коронавірусу.