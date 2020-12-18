Кількість випадків коронавiрусу у світі перевищила 75 мільйонів

Згідно з цими даними, станом на ранок 18 грудня у світі виявлено 75 282 798 випадків COVID-19, зокрема 1 668 356 летальних, одужали 52 852 602 людини.

За ніч у світі зареєстрували вже 21 967 нових випадків і 916 смертей.

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США залишаються на першому місці антирейтингу за кількістю інфікованих, там від початку пандемії зафіксовано 17 626 770 випадків коронавiрусу. На другому і третьому місці - Індія (9 979 447) і Бразилія (7 111 527) відповідно.