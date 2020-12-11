Після зимових канікул київські школи йдуть на «дистанційку» до 25 січня

Школи Києва після зимових канікул, які триватимуть з 25 грудня по 11 січня, розпочнуть навчання в дистанційному режимі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання", - розповів Кличко.

Крім того, у столиці продовжать транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ". Такі ж уроки будуть підготовлені й на загальнодержавному рівні.

Водночас заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трохи пізніше – з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі - з 18 по 24 січня.

Кличко підкреслив, що у разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, столична влада буде вимушена подовжити і дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти.

Що стосується дитячих садків, то вони працюватимуть у звичному режимі, зазначив міський голова.

У Києві наразі через коронавірус закриті на карантин три школи та чотири дитсадки.

Як повідомлялося, 9 грудня Кабмін ухвалив рішення про посилення карантинних заходів в Україні впродовж 8-24 січня, а також продовжити карантин помаранчевої зони в країні до кінця зими.

Передбачається, що під час посилення карантину в січні будуть закриті усі заклади освіти, окрім дитячих садків, заборонені будь-які розважальні, рекламні, спортивні та культурні масові заходи. Кінотеатри й театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля також не працюватимуть. Робота кафе, барів, ресторанів буде дозволена тільки на виніс. Салони краси, спортзали й фітнес-центри закриють. Під забороною опиниться і діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.