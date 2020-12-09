Держава залишає за собою право невідкладно посилювати карантин за необхідності – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава залишає за собою право у разі погіршення епідемічної ситуації запроваджувати посилені карантинні заходи невідкладно, проте прогнозоване посилення карантину буде впродовж 8-24 січня.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду 9 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Держава, звісно ж, залишає за собою право в разі надзвичайних подій, різкого зростання (захворюваності на коронавірус — ред.), якихось непередбачуваних випадків, звертатися до суспільства, звертатися до Верховної Ради і запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього потребуватиме ситуація та суспільство», - зазначив Шмигаль.

Водночас прем'єр наголосив, що наразі заплановане посилення карантинних заходів відбудеться 8-24 січня 2021 року.

Як повідомлялося, 9 грудня Кабмін ухвалив рішення про посилення карантинних заходів в Україні впродовж 8-24 січня. Також Кабмін вирішив продовжити карантин «помаранчевої зони» в країні до кінця зими.

Передбачено, що під час посилення карантину в січні будуть закриті усі заклади освіти, окрім дитячих садків. Буде заборона будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних масових заходів на цей період.

Кінотеатри й театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля також не працюватимуть. Робота кафе, барів, ресторанів буде дозволена на виніс. Салони краси, спортзали й фітнес-центри закриють.

Буде під забороною і діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.

В Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.

Фото: КМУ