Шмигаль розповів, що закриють «на COVID-канікули» у січні

У період дії жорсткіших карантинних заходів з 8 по 24 січня 2021 року буде заборонено проведення святкових концертів, дискотек, масових заходів у приміщеннях, роботу нічних клубів, хостелів, торгово-розважальних центрів, окрім купівлі товарів першої необхідності.

Перелік обмежень Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Будуть відправлені на канікули усі заклади освіти, окрім дитячих садків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних масових заходів на цей період», - сказав Шмигаль.

Кінотеатри й театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля також не працюватимуть. Робота кафе, барів, ресторанів буде дозволена на виніс . Салони краси, спортзали й фітнес-центри закриють.

Діяльність продовольчих та непродовольчих ринків буде під забороною. Так само як і приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів.

«Водночас із встановленими для помаранчевої зони обмеженнями, які діють сьогодні на території України, продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратися на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Це життєва необхідність, ми це розуміємо», - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня — з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, заборонялося: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування — барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також була під забороною. У цей період були закриті ТРЦ та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 2 грудня повідомив про те, що КМУ скасовує карантин вихідного дня, та готує новий план обмежень, який буде застосований найближчим часом. За його словами, запроваджувати посилений карантин у грудні влада не планувала.