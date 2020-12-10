У Кабміні пояснили, чому обрали 8 січня початком локдауну

Уряд спирався на дані і прогнози аналітиків Ради національної безпеки та оборони і Міністерства охорони здоров’я, визначаючи 8 січня датою початку запровадження жорсткіших карантинних обмежень.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент Укрінформу.

“8 січня обиралося, зважаючи на ті прогнози, які давали аналітики секретаріату РНБО та Міністерства охорони здоров'я, які прогнозували той чи інший показник до моменту настання піку. В цьому випадку попередні прогнози були одразу після Нового року. Порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми є, відповідно, не просто захворюваності , по заповнюваності ліжкомісць, і запропонували дату - 8 число”, - сказав Немчінов.

За його словами, Кабмін встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть 8 - 24 січня, але це не буде такий жорсткий локдаун, як навесні, адже тоді влада ще цілком не розуміла масштаби проблеми, з якою зіштовхнулася країна.

Нині ситуація стала більш зрозумілою, тому немає потреби закривати міжнародне сполучення або повністю зупиняти транспорт усередині країни, бо люди, які забезпечують життєдіяльність економіки, лікарі, правоохоронці, не мали можливості добиратися до роботи, сказав Немчінов.

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"Насправді карантинні обмеження, пов'язані із зупинкою економіки, - це крайній захід, на який іде уряд будь-якої країни. Тому можливість, яку нам дав карантин вихідного дня, - підготувати медичну систему і збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тис. хворих на день до 32 тис., яких зараз система може витримати, - це можливість відсунути цей період", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин.

Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня.

Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

11 листопада уряд відмовився від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

9 грудня Кабмін встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть 8 - 24 січня.