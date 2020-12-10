Січневий локдаун може знизити захворюваність на 50% – МОЗ

МОЗ розраховує на зниження кількості хворих на 40-50% унаслідок локдауну в січні.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“На основі математичного моделювання ми прогнозуємо збільшення кількості хворих, матимемо надію, що не ураганними темпами. Окрім того, новорічні свята теж дадуть певний спалах і збільшення (кількості захворілих — ред.). Ще одна складова — з кінця січня починається зростання кількості хворих на грип, це додаткове навантаження на медичну систему, ця хвороба також має ускладнення, в тому числі і пневмонії. Тому всі ці фактори призвели до того, що з 8 по 24 січня буде введено додаткові карантинні заходи. ...Ми розраховуємо на ефект 40-50% зниження кількості інфікованих на цей період”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що 9 грудня на засіданні уряду було ухвалено рішення подовжити карантинні обмеження помаранчевого рівня епіднебезпеки на території усієї країни до 28 лютого, з посиленням обмежень на період з 8 по 24 січня.

Так, згідно з рішенням уряду, з 1 січня буде продовжено роботу закладів громадського харчування до 23 години (зараз до 22:00) із забороною розрахункових операцій після 22 години. В Новорічну ніч кафе, барам, ресторанам буде дозволено працювати до 1:00.

Водночас в період з 00:00 годин 8 січня 2021 року до 00:00 годин 25 січня на території України діятимуть посилені карантинні заходи. Обмеження стосуватимуться роботи закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), розважальних закладів, закладів торгівлі непродовольчими товарами; роботи закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Також буде обмежено роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв).

Дозволяється організація "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів. Не дозволятиметься діяльність непродовольчих ринків, відвідування закладів освіти, крім дитсадків.

Водночас на час дії посиленого карантину не передбачається обмеження роботи громадського транспорту — як міського, так і міжміського сполучення.

Буде дозволено й роботу закладів торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватись зі здійсненням адресної доставки замовлень.