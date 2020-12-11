У Києві за добу - 1 880 випадків коронавірусу, 26 хворих померли

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 1 880 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1 880 інфікованих, 26 людей померли. Загалом за період пандемії - 1 551 летальний випадок від коронавірусу", - сказав Кличко.

Підтверджених випадків захворювання у столиці – 88 317.

За його словами, серед тих, хто захворіли, 1 006 жінок віком від 18 до 88 років і 64 дівчинки від 16 днів до 17 років, також 735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв і 73 хлопчики від одного місяця до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.

Одужали за добу найбільше киян за весь період пандемії - 922 людини. Усього коронавірус подолали 27 769 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 494, Дніпровському – 284, Оболонському районі - 159 випадків", - сказав Кличко.

За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнти. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

"У столиці останніми днями збільшилась і кількість виявлених хворих, і тих, які потребують госпіталізації. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1915 хворих на коронавірус, з них 11 дітей. 1248 пацієнтів перебувають у важкому стані", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що кисневу підтримку отримують 1402 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих.

"Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 48%", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 грудня лабораторно підтверджено 872 228 випадків COVID-19, з них за добу - 13 514.