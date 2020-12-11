В українській армії - 31 смерть від коронавірусу за час пандемії

Станом на ранок 11 грудня в Збройних силах на COVID-19 хворіє 3106 осіб, за минулу добу виявлено 162 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 11 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3106 осіб. За минулу добу зареєстровано 162 нових випадки», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Збройних силах зафіксовано 31 летальний випадок, спричинений COVID-19. Щодо останньої смерті, то військовослужбовець, який перебував на стаціонарному лікуванні у Головному військовому госпіталі, попри проведену інтенсивну терапію помер через супутні хронічні захворювання.

В пресслужбі також повідомили, що до закладів охорони здоров’я наразі госпіталізовано 16 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 146 осіб, на ізоляції - 561 особа.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 грудня лабораторно підтверджено 872 228 випадків COVID-19, з них за добу - 13 514.