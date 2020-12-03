У Києві за добу - 1364 випадки коронавірусу, 30 хворих померли
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.
"Ще 1364 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1369 киян", - зазначив він.
Захворіли: 785 жінок віком від 18 до 89 років, 460 чоловіків віком від 18 до 91 року, 63 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 56 хлопчиків хлопчики від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, і 40 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 76 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За словами Кличка, одужали за минулу добу 512 людей. Усього коронавірус подолали 24 275 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському – 354, Подільському — 146 та в Дарницькому - 142 випадки районах.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, з них за добу – 14 496.