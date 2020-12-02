У Києві за час пандемії захворіли вже 3072 медики

Загалом за час пандемії в столиці захворіли 3072 медичні працівники, шестеро з них померли від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Збільшується і кількість хворих серед медичного персоналу. Інфікуються вони, переважно, на роботі, бо медики сьогодні знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом і рятують життя та здоров'я людей. А киян, що потребують медичної допомоги, у нас стає з кожним днем все більше", - сказав Кличко.

Він зазначив, що загалом за час пандемії захворіли 3072 медичні працівники, 6 із них померли від коронавірусу. У стаціонарах сьогодні лікуються 59 медиків, одужали 2587.

Кличко повідомив, що в столиці є випадки і повторного захворювання на коронавірус серед медичних працівників. Кілька медиків підхопили вірус удруге.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 грудня 2020 року зареєстрували 13 141 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.