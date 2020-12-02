Заступник Авакова зустрівся з ошуканими інвесторами двох столичних ЖК

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що МВС продовжує роботу з громадянами, які були ошукані забудовниками.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Що стосується ЖК «Східна брама», то люди своїми силами створили кооператив, який протягом року багато чого зробив для комфорту жителів будинку. Однак, у них немає права на землю, а квартири не здані в експлуатацію. Наразі члени кооперативу ЖК «Східна брама» навіть створили власну котельню, яку отоплюють пелетами, що дозволяє їм економити на опаленні. Вважаю, що необхідно підтримати такі ініціативи людей і дозволити роботу цієї котельні. Тим більше, що вся документація впорядкована, а сама котельня не заважає нікому навколо», - підкреслив він.

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Зі свого боку власники квартир ЖК «Східна брама» розповіли, що забудовник залишив їх з недобудовою сам на сам ще 29 березня 2019 року, зокрема, залишив їх із дизельним генератором, і дуже часто люди сиділи без світла.

Геращенко зазначив, що ЖК «Приозерний» чекає лише підключення комунікацій.

«На об’єкті ЖК «Приозерний» необхідно збирати державні організації, які почали вкладати кошти у будівництво, та на даному етапі необхідно визначитися з подальшою долею цієї будівлі. Наразі необхідно підключити комунікації та поставити ліфти, щоб люди могли вже вселятися у придбані квартири», - сказав заступник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що питання незаконних забудов потребує спільних зусиль депутатського корпусу, профільних міністерств, КМДА, обладміністрацій в регіонах та правоохоронних органів, і по всій країні, а не лише у столиці.