Боротьба з недобросовісними забудовниками: Геращенко розповів про новий проєкт

МВС і група народних депутатів напрацювали законопроєкт, який вирішить проблему недобросовісних забудовників у майбутньому.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на зустрічі з інвесторами ЖК «Евріка» та ЖК «Патриотика», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МВС.

«Разом з народним депутатом Оленою Шуляк та іншими парламентаріями ми намагаємось навести лад у сфері будівництва, яка не впорядкована з 1991 року. Не існує державного реєстру вкладів громадян. Разом з Оленою Шуляк ми закінчили законопроєкт, який винесемо на розгляд парламенту. Відповідно до проєкту закону, якщо людина вкладає гроші у будівництво, вносяться дані до єдиного реєстру. Це дає гарантію того, що людина отримає бажане житло, за яке заплатила власні кошти», - сказав Геращенко.

Він наголосив, що боротьба з недобудовами триває.

Зі свого боку інвестори ЖК «Евріка» розповіли, що у певних будинках житлового комплексу вже проживають родини, хоча цілий ряд робіт вони були змушені виконувати самостійно і будинок не зданий в експлуатацію.

«Ми увійшли у свої квартири, але там був цілий ряд робіт, який так і не виконали до кінця. Ми створили певний комітет жильців, хто погодився – здавав додаткові кошти і ми за свої кошти робили те, що обіцяв робити забудовник. Найбільшою проблемою лишається підключення опалення», - повідомили інвестори.

Як повідомлялося, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ «Аркада» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо фінансових махінацій банку «Аркада».

При цьому банк «Аркада» зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві («Патріотика», «Еврика», «Патріотика на озерах»), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян; ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.