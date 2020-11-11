Аваков: Питання з недобудовами потребує комплексного вирішення

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що питання незаконних забудов потребує спільних зусиль депутатського корпусу, профільних міністерств, КМДА, обладміністрацій в регіонах та правоохоронних органів, і по всій країні, а не лише у столиці.

Про це він сказав на спільній нараді представників житлових комплексів – постраждалих інвесторів об’єктів незавершеного житлового будівництва, які стали заручниками афери так званої "піраміди Укрогруп", МВС, Міністерства юстиції та Нацполіції, інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Масштаби цієї біди просто вражають, а кількість постраждалих інвесторів налічує десятки тисяч. Лише у вказаній шахрайській будівельній схемі заручниками стали понад десять тисяч громадян, а недобудованими та не введеними в експлуатацію залишились більше сорока житлових комплексів», - сказав Аваков.

У МВС нагадали, що для вирішення цих проблем при уряді раніше створили Міжвідомчу робочу групу, до складу якої входять народні депутати від усіх депутатських фракцій та груп у ВР, представники Міністерств розвитку громад та територій, юстиції, внутрішніх справ, НПУ, Нацбанку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та КМДА.

Також міністр зазначив, що є позитивні напрацювання з початку роботи врегулювання проблем вкладників банку «Аркада», тому сподівання допомогти спільними зусиллями інвесторам отримати своє законне житло є цілком оптимістичними та реальними.

Заступник глави МВС Антон Геращенко уточнив, що одним із першочергових завдань є створення нової законодавчої бази, яка унеможливить шахрайство із забудовами, вирішить проблему гарантування захисту інвесторам вкладених у будівництво коштів та встановить дієвий механізм добудови незавершених об’єктів. Зазначається, що нагальною є також потреба формування «дорожньої карти» для тих проблемних об’єктів, які вже існують в нашій країні.

А заступник голови НПУ Максим Цуцкірідзе поінформував присутніх про стан та перспективи досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності службових осіб групи компаній «Укогруп», підконтрольних забудовнику Анатолію Войцеховському.

Водночас, заступник міністра юстиції Андрій Гайченко зазначив, що основним завданням для міністерства лишається встановлення постійного контролю та моніторингу держреєстру речових прав на нерухоме майно з метою недопущення реєстраційних дій відповідних суб’єктів щодо окремих об’єктів нерухомості в житлових недобудовах.

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За підсумками наради було вирішено напрацювати «дорожню карту» для вирішення проблем добудови по кожному об’єкту незавершеного житлового будівництва, ініціювати проведення зустрічі з керівництвом КМДА, Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства юстиції.

Як повідомлялося, компанії під різними назвами, підконтрольні забудовнику Анатолію Войцеховському, найбільш відома з яких "Укогруп", більше 10 років працювали на столичному ринку.

"Укогруп" залишила по собі 15 тисяч постраждалих та більше 40 незаконно збудованих або недобудованих ЖК. Будинки, за даними правоохоронців, зводили, як правило, без жодних дозвільних документів, на самовільно захопленій землі, з порушенням вимог безпеки. "Київміськбуд" добудовувати ці будинки відмовився. Близько десятка будинків - під арештом.

Частину будинків зневірені інвестори добудовують самотужки, створюючи спеціальні кооперативи.

Як повідомлялося, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.