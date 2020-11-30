Кличко анонсував алгоритм добудови житла для ошуканих інвесторів Аркади

Протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла для ошуканих інвесторів банку «Аркада».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Як ми обіцяли - зроблений аудит будівництва всіх трьох житлових комплексів ("Аркади" - ред.). Зараз результати аудиту на розгляді в МВС, СБУ та Нацбанку. Протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла для ошуканих інвесторів. Ми не залишимо людей сам-на-сам із ситуацією, в яку вони потрапили", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, під Офісом Президента вкотре мітингують інвестори банку "Аркада" з вимогою добудувати їхні квартири. На акцію зібралися кілька десятків людей.

Безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку “Аркада” розпочалася 29 травня 2020 року. Тоді багатотисячним маршем мітингувальники прийшли під офіс “Аркади”, КМДА, НБУ та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 40 будинків, що заморожене вже більше 2 років.

У червні інвестори "Аркади" облаштували наметове містечко під будівлею КМДА, яке діє й досі.

25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Наприкінці травня та на початку літа під НБУ, Офісом Президента та КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку "Аркада".

Банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян; ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.

За розпорядженням Віталія Кличка, ПрАТ «ХК «Київміськбуд» мав провести аудит трьох комплексів «Аркади».