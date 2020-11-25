У столичних лікарнях - 856 «тяжких» COVID-пацієнтів

У Києві збільшила кількість хворих на COVID-19, котрі перебувають у важкому стані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Через збільшення кількості хворих, котрі перебувають у важкому стані і потребують госпіталізації, збільшилося навантаження на роботу бригад швидкої допомоги столиці, вони працюють в інтенсивному режимі. Щодоби на зміну виходять 158 бригад швидкої, вночі працюють 136 бригад. Загалом це понад 1,5 тис. медпрацівників - лікарів, фельдшерів, санітарів", - зазначив Кличко.

Він додав, що 15 цілодобових та 5 денних бригад виїжджають на виклики до хворих на COVID-19.

"Тільки з початку листопада швидкі столиці виїхали на понад 35 тис. викликів. З них, зокрема, до хворих із підозрою на коронавірус здійснили понад 6 тис. виїздів. Госпіталізували майже 5 тис. пацієнтів", - уточнив мер.

Він поінформував, що в стаціонарах медзакладів Києва лікуються 2 113 хворих на COVID-19, з них 27 дітей. У важкому стані 856 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1 123 людини. Під апаратами ШВЛ перебувають 30 хворих.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадки COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіли 661 858 осіб.