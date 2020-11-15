У Києві через порушення карантину вихідного дня закрили виставку котів

У Києві закрили виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, передає Укрінформ.

Такі заходи проводити заборонено, проте організатори не скасували виставку, додають у Держпродспоживслужбі.

Матеріали на організаторів передали до правоохоронних органів за ст. 325 УК України: порушення санітарних правил та норм посадовими особами під час «карантину вихідного дня».

Як повідомлялося, у неділю, 15 листопада, в Києві триває робота 20 мобільних груп з контролю виконання карантинних обмежень. У складі мобільних груп працюють представники Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, районних у місті Києві державних адміністрацій, Головного управління Національної поліції України в м. Києві та Муніципальної охорони.

З 00:00 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. Під час карантину забороняється приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); приймати відвідувачів у ТРЦ та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах; заборонено діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.