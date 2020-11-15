«Карантинні рейди»: у Києві закрили десятки салонів краси, спортзалів і Епіцентр

У столиці в неділю, 15 листопада, мобільні групи перевірили на дотримання карантину 1535 суб’єктів господарювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві у Фейсбуці.

«У столиці в неділю, 15 листопада, мобільними групами за участю фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві проведені перевірки 1535 суб’єктів господарювання. Зокрема, 352 заклади громадського харчування, 345 об’єктів із реалізації продовольчих товарів, 670 – непродовольчих товарів, 32 агропродовольчих ринки, 15 непродовольчих ринків, 35 перукарень та салонів краси, 58 спортзалів і фітнес-центрів, 28 закладів культури та розважальної діяльності (кінотеатри, музеї, виставкові заходи)», - йдеться в повідомленні.

За результатами проведеного контролю складені 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) за недотримання карантинних обмежень. Із них безпосередньо працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві складені 24 протоколи, спільно з представниками Головного управління Нацполіції в Києві – 29, спільно з «Громадською вартою» – 2.

Серед перевірених суб’єктів господарювання - фітнес-центри з ресторанами «Царський» та «5 Елемент» і 20 фітнес-центрів «Спортлайф». Усі вони сьогодні не працюють – були зачинені, підкреслили у Держпродспоживслужбі. Напередодні спільними групами контролю вихідного дня у складі співробітників ГУ Держпродспоживслужби м.Києва, Муніципальної охорони та департаменту муніципальної безпеки КМДА було здійснено контроль Епіцентру на Григоренка. Він працював у повному обсязі. У результаті – діяльність припинена, викликана слідча оперативна група для фіксації злочину відповідно до ст. 325 ККУ: порушення санітарних правил та норм посадовими особами Епіцентр під час «карантину вихідного дня». Матеріали із заявою про злочин були передані до Оболонського УП ГУНП у м. Києві для внесення до ЄРДР.

Як повідомляв Укрінформ, з 00:00 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. Під час карантину забороняється приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); приймати відвідувачів у ТРЦ та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах; заборонено діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

За минулу добу, 14 листопада, поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Рейдові групи за цей час перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

Фото: Укрінформ, Держпродспоживслужба