Кличко розповів про доставку продуктів та ліків у Києві

У столиці доставка харчових продуктів та ліків до магазинів і аптек буде здійснюватися у звичному режимі.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Доставка продуктів харчування, ліків, а також всіх необхідних товарів та засобів буде здійснюватися до магазинів, аптек, лікарень та інших установ соціальної сфери у звичайному режимі", - сказав він.

Кличко нагадав, що у магазинах та аптеках міста може перебувати одночасно не більше як 1 особа на 10 квадратних метрів.

Він додав, що наразі соціальні працівники забезпечують самотніх киян похилого віку та паліативних хворих продуктами та ліками.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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На цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом, три з них летальні.