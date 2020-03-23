У Києві вже зробили близько 600 швидких тестів на коронавірус

У столиці протестували швидкими тестами на коронавірус 594 киян.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У столиці сьогодні протестовано швидкими тестами 594 киян. 22 зразки ми відправили в Київський міський лабораторний центр МОЗ України для підтвердження чи спростування діагнозу", - зазначив Кличко.

За його словами, було створено окрему оперативну групу з медиків і менеджерів, щоб "оперативно та відповідно до ситуації отримувати всі рекомендації ВООЗ".

"Інша робоча група з медиків, інфекціоністів та правоохоронців визначить коло та обстежить контактних осіб, у який підтверджений діагноз на коронавірус", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на Covid-19 становить 339 710, з них більш як 99 тисяч осіб одужало, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.