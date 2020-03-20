Киянку оштрафували на 17 тисяч за порушення правил карантину

Шевченківський райсуд Києва визнав винною у порушенні правил карантину жительку столиці, яка продавала продукти з рук у невстановленому місці. Її оштрафовано на 17 тисяч гривень.

Про це інформує портал Судова влада України.

«Сьогодні Шевченківським районним судом міста Києва була розглянута справа за порушення правил щодо карантину людей. Судом було встановлено, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за результатами розгляду справи жінку визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)». 18 березня його підписав Президент.

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Згідно з документом, зокрема, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених зокрема законом «Про захист населення від інфекційних хвороб», а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями тягне за собою накладення штрафу на громадян у сумі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн), на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч НМДГ (від 34 тис. до 170 тис. грн).

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.