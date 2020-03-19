У Києві організували доставку продуктів і ліків для одиноких пенсіонерів

Міська влада організувала доставку продуктів, ліків і засобів гігієни для одиноких киян-пенсіонерів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо, що категорія людей віком 60+ є найбільш вразливою до коронавірусу. Саме тому ми організували зараз доставку продуктів та необхідних засобів (ліків, засобів гігієни) для одиноких пенсіонерів. Щоб максимально обмежити їх контакти з іншими людьми. На сьогодні понад 12 тисяч одиноких киян похилого віку потребують такої допомоги", - сказав Кличко.

Він зазначив, що всі соціальні працівники проінструктовані щодо запобігання поширенню інфекції Covid-19 та дотримуються правил гігієни, відвідуючи підопічних.

За його словами, у Києві мешкає більше 600 тисяч людей віком понад 60 років.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.