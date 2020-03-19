"Київхліб" готовий забезпечити підвищений попит під час карантину

Компанія "Київхліб" готова забезпечити підвищений попит на хлібобулочні вироби у зв'язку з карантином.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Компанія готова забезпечити підвищений попит киян та мешканців області всім асортиментом хлібобулочних виробів у разі стрімкого підвищення попиту на період карантинних заходів як через власну мережу магазинів, так і через найбільші торгові мережі, де продається продукція Київхліба", - йдеться у повідомленні.

12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.