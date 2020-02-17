Проєкт "28. Музика Гідності": в Укрінформі вручать скрипки для юних талантів
Укрінформ
У вівторок, 18 лютого, о 16:00 в залі №1 Укрінформу відбудеться пресконференція, присвячена підбиттю підсумків гуманітарного проєкту "28. Музика гідності".
У заході візьмуть участь: генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко; модератор Олександр Рудяченко; художник, засновник Gorn Group Ігор Редкін; лідер групи "ВВ" Олег Скрипка; директор КСМШ ім. М.В.Лисенка Сергій Волков; завідувач кафедри скрипки Національної музичної академії та викладач КСМШ імені М.В.Лисенка Богдана Півненко.
Як повідомлялося, з 5 по 25 грудня 2019 року у вітринах Укрінформу проходила художня виставка робіт "28. Музика гідності". Проєкт представляв роботи київського художника Ігоря Редкіна, а саме портрети відомих українських музикантів, серед яких: Тарас Петриненко, Олег Скрипка, Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Руслана, Джамала, Оnuka, "ДахаБраха", "Верка Сердючка", "Бумбокс".